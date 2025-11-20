В России захотели по-новому принимать экзамены на права

ТАСС: В России могут внедрить автоматизированный прием экзаменов на права

В России захотели по-новому принимать экзамены на водительские права. Об этом говорится в Стратегии повышения безопасности дорожного движения, оказавшейся в распоряжении ТАСС.

Как следует из документа, власти рассматривают вопрос о внедрении автоматизированного приема экзаменов для автомобилистов.

Член Общественного совета при МВД России Игорь Моржаретто в беседе с агентством обратил внимание на зарубежный опыт в этой сфере. Так, компьютер принимает практические экзамены у водителей Южной Кореи. «Он отдает команды, какое упражнение выполнить, и ставит оценку "да" или "нет"», — рассказал автоэксперт, подчеркнув, что во время экзамена в машине также находится гражданский инструктор, готовый при необходимости перехватить управление транспортным средством.

Моржаретто добавил, что это один из многих вариантов приема экзамена, который может появиться в России. Он также обратил внимание, что сроки внедрения изменений не определены.

В свою очередь, зампред комиссии Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов считает, что дальнейшее развитие технологий позволит использовать искусственный интеллект (ИИ) для предварительной оценки части экзамена, проходящей в городе. Кроме того, при помощи ИИ могут быть улучшены вопросы теоретической части.

Ранее сообщалось, что с 2026 года в России прекратится автоматическое продление водительских удостоверений на три года. Если действие удостоверения истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, оно автоматически пролонгируются. Остальным же придется производить замену в общем порядке.