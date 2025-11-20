В российском регионе отца и сына насмерть придавило лесовозом

В Иркутской области отца и сына насмерть придавило прицепом лесовоза

В Иркутской области на трассе Тайшет — Братск отца и 15-летнего сына, находившихся в машине Ford Explorer, насмерть придавило прицепом лесовоза. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

По сведениям издания, российская семья направлялась в сторону поселка Чунский. На одном из участков дороги в регионе на встречную полосу вынесло тяжеловоз.

От сильнейшего удара внедорожник практически разворотило. Мужчину и подростка не удалось спасти, еще два пассажира легковушки были доставлены в больницу с травмами.

