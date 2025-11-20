В российском регионе ребенку вместо обрезания удалили грыжу

В Новосибирской области 5-летнему мальчику вместо обрезания удалили грыжу

В Искитимском районе Новосибирской области пятилетнему ребенку вместо обрезания удалили грыжу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Отец рассказал российскому изданию, что сын находился в центральной больнице вместе с бабушкой. Уже была назначена операция.

Однако когда родители приехали забирать мальчика, то увидели бинты на животе, а не там, где полагалось. Отец решил выяснить, как это произошло, и обратился к заведующей. Женщина, как утверждает россиянин, общалась с ним грубо и по всем вопросам отправила к хирургу.

Врач же пояснил, что заметил грыжу у ребенка и решил сначала удалить ее.

Главврач рекомендовал родителям писать жалобу, они уже заявили в Следственный комитет о халатности. Отец допустил, что в больнице перепутали карточки.

