В российском регионе ввели план «Ковер»

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Пензенской области введен план «Ковер» — особый режим, который предполагает закрытие воздушного пространства над определенной территорией. Об этом сообщил губернатор российского региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

В области ограничены прием и выпуск воздушных судов.

Помимо этого, как сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко, ограничения на полеты также были введены в аэропорту Ульяновска. Уточнялось, что меры приняты в целях безопасности.

Раннее в Рязанской области впервые объявляли угрозу атаки воздушного шара. Такие аппараты обладают большей грузоподъемностью, чем многие беспилотники, и могут нести до шести 82-миллиметровых мин.

