Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:52, 20 ноября 2025Мир

В Словакии назвали условие мира на Украине

Бланар: Достижение мира на Украине невозможно без территориальных уступок
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Достижение мира на Украине невозможно без соглашения о территориальных уступках. Такое условие назвал глава МИД Словакии Юрай Бланар, его слова приводит РИА Новости.

«Мое личное мнение заключается в том, что эта война уже так далеко зашла, что без соглашения о каких-то территориальных уступках не будет возможно достижение мира», — сказал Бланар.

По его словам, Словакия будет поддерживать мирное урегулирование конфликта на Украине.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо сообщил, что никогда не согласится с планом Евросоюза на 140 миллиардов евро для Киева. В противном случае это продлит конфликт еще на два года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путину доложили о переходе Купянска под контроль России

    Депутат правящей партии Украины отказался приходить на встречу с Зеленским

    Видео со словами Зеленского о признании Крыма российским удалили с сайта

    Герасимов рассказал о состоянии сдающихся в плен военных ВСУ

    В Словакии назвали условие мира на Украине

    Путин назвал число заблокированных батальонов ВСУ в Купянске

    В Белом доме рассказали о настроении министра армии США после встречи с Зеленским

    Бывший футболист сборной России назвал фаворита дерби между ЦСКА и «Спартаком»

    Герасимов сообщил о плане освобождения территории Донбасса и Новороссии

    В Раде дополнили слова Путина о преступлениях руководства Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости