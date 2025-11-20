В Словакии назвали условие мира на Украине

Бланар: Достижение мира на Украине невозможно без территориальных уступок

Достижение мира на Украине невозможно без соглашения о территориальных уступках. Такое условие назвал глава МИД Словакии Юрай Бланар, его слова приводит РИА Новости.

«Мое личное мнение заключается в том, что эта война уже так далеко зашла, что без соглашения о каких-то территориальных уступках не будет возможно достижение мира», — сказал Бланар.

По его словам, Словакия будет поддерживать мирное урегулирование конфликта на Украине.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо сообщил, что никогда не согласится с планом Евросоюза на 140 миллиардов евро для Киева. В противном случае это продлит конфликт еще на два года.