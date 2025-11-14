Фицо жестко высказался о многомиллиардном плане ЕС для Украины

Фицо заявил, что не согласится с планом ЕС по Украине на 140 миллиардов евро

Премьер Словакии Роберт Фицо сообщил, что никогда не согласится с планом Евросоюза на 140 миллиардов евро для Киева. В противном случае это продлит конфликт еще на два года, отметил политик в ходе беседы с учащимися средней школы в словацком городе Попрад, пишет РИА Новости.

«Никогда, никогда не соглашусь с 140 миллиардами на Украину, потому что это еще два года убийств», — подчеркнул Фицо.

Он также отметил, что Европейский союз работает над планом по покрытию в 2026-2027 годах военных расходов Украины. В свою очередь, Словакия не станет участвовать «в любой финансовой или другой схеме, которая даст Киеву на следующие два года 140 миллиардов евро на войну».

Ранее Роберт Фицо заявил, что предоставление Украине кредитов за счет суверенных активов России приведет к тому, что конфликт затянется еще на два года.

До этого сообщалось, что с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025 года западные страны предоставили Украине 52 миллиарда долларов. 22,9 миллиарда из них были выделены за счет процентов с российских активов.

Ранее Венгрия захотела создать в Европейском союзе альянс, скептически настроенный по отношению к Украине.