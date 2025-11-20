Мир
В США раскрыли план против России

Экс-разведчик Риттер: ЕС не отправит войска на Украину без поддержки США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Все заявления о вводе войск НАТО на Украину сводятся к тому, что они там могут оказаться только после прекращения огня и при американской поддержке. Об этом заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.

Он указал, что в настоящее время не ведутся разговоры об отправке войск на Украину. По словам экс-разведчика, «все сценарии предполагают, что в эту страну введут войска только после прекращения огня». Однако даже в этом случае, Европа не отправит войска на Украину без поддержки США, добавил он. При этом, по мнению Риттера, Вашингтон не пойдет на этот шаг.

Риттер также обратил внимание, что стремление стран ЕС разместить свои контингенты на Украине противоречит позиции не только США, но и России, которая неоднократно заявляла о необходимости долгосрочного мира, который можно заключить, устранив коренные причины конфликта.

