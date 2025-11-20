Экономика
13:54, 20 ноября 2025Экономика

В США стали предлагать платные объятия с коровами на фоне молочного кризиса

WP: В США стали предлагать платно обнимать коров на фоне падения цен на молочку
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: H R. Davies / Shutterstock / Fotodom

Фермеры в США стали предлагать клиентам услуги платных объятий с коровами на фоне затяжного падения цен на молочную продукцию в стране и роста издержек местных агрохозяйств. О необычном способе американских владельцев ранчо покрыть растущие расходы сообщает The Washington Post (WP).

Подобным образом местные фермеры стремятся обзавестись дополнительным источником доходов, чтобы обезопасить себя от рисков возможного банкротства. Некоторые из предлагающих такие услуги владельцев ранчо, отмечается в материале, были вынуждены полностью прекратить выпуск молочной продукции из-за продолжающегося кризиса в отрасли.

Фермеры специально дрессируют животных, чтобы они сидели рядом с людьми и прижимались к ним. Люди, поясняют эксперты, готовы платить большие деньги за возможность уйти от городского стресса и получить заряд эндорфинов. Телята, отмечают аналитики, лучше подходят для этих целей, так как быстрее учатся доверять человеку. Час таких объятий обходится посетителям ферм в среднем 30-40 долларов за час.

Падение цен на молочную продукцию в США эксперты связывают с негативным влиянием повышенных импортных пошлин, которые утвердил глава Белого дома Дональд Трамп. Ужесточение таможенной политики затронуло в том числе страны, поставляющие в Соединенные Штаты необходимые в сельском хозяйстве удобрения, технику и оборудование. На динамику также оказывает влияние снижение посещаемости ресторанов и магазинов на фоне высокой инфляции. В сложившихся реалиях многие граждане предпочитают экономить и урезать свои повседневные расходы, констатировал экономист из университета Корнелла Кристофер Вульф.

