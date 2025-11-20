В США заявили о впечатляющем темпе переговоров по Украине

Дэвис: За последние 36 часов состоялся впечатляющий темп переговоров

За последние 36 часов переговоры по урегулированию конфликта на Украине приобрели впечатляющий темп. Об этом заявила временная поверенная США на Украине Джулия Дэвис на своей странице в социальной сети X.

«За последние 36 часов (...) впечатляющий темп переговоров по завершению войны России против Украины», — подчеркнула Дэвис.

По ее словам, ситуация «наконец складывается в пользу мира».

Ранее сообщалось, что во время встречи с министром армии Соединенных Штатов Дэниелом Дрисколлом украинский лидер Владимир Зеленский согласовал жесткий график подписания мирного плана, который разработала администрация США для урегулирования конфликта на Украине.