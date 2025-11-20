Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:13, 20 ноября 2025Мир

В США заявили о впечатляющем темпе переговоров по Украине

Дэвис: За последние 36 часов состоялся впечатляющий темп переговоров
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

За последние 36 часов переговоры по урегулированию конфликта на Украине приобрели впечатляющий темп. Об этом заявила временная поверенная США на Украине Джулия Дэвис на своей странице в социальной сети X.

«За последние 36 часов (...) впечатляющий темп переговоров по завершению войны России против Украины», — подчеркнула Дэвис.

По ее словам, ситуация «наконец складывается в пользу мира».

Ранее сообщалось, что во время встречи с министром армии Соединенных Штатов Дэниелом Дрисколлом украинский лидер Владимир Зеленский согласовал жесткий график подписания мирного плана, который разработала администрация США для урегулирования конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликованы 28 пунктов мирного плана США по Украине

    На звезду «Сумерек» напали в Санкт-Петербурге

    Иван Добронравов рассказал о ссорах с братом

    В США пообещали учесть позицию Украины по урегулированию конфликта

    Macan начал принимать заказы на новогодние корпоративы

    В США заявили о начале «переломного момента в сторону мира» на Украине

    В партии Зеленского рассказали о неудавшейся мести Ермака

    В США заявили о впечатляющем темпе переговоров по Украине

    На Западе предрекли коллапс Украины из-за ситуации на фронте

    Депутат правящей партии Украины отказался приходить на встречу с Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости