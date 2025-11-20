Экономика
13:17, 20 ноября 2025

В закрытии автозаправок дочки «Лукойла» в Финляндии увидели новые риски

Yle: Закрытие сети АЗС Teboil в Финляндии усугубит проблемы с лесоперевозками
Вячеслав Агапов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Закрытие сети АЗС Teboil в Финляндии усугубит проблемы с лесоперевозками в стране. В закрытии автозаправок «дочки» «Лукойла» увидели новые риски источники телерадиокомпании Yle, сообщает ТАСС.

С прекращением работы АЗС возникнут трудности на юго-востоке республики, возле границы с Россией, где пролегают маршруты для перевозки древесины. Водители лесовозов будут вынуждены проехать на 150 км больше для заправки транспорта. Водителям придется увеличивать маршрут или отклоняться от него.

Как заявил представитель финского объединения компаний, которые занимаются услугами в сфере грузовых перевозок и логистики, Ансси Куйала, проблема охватит порядка 15 процентов территории Финляндии. Особенно чревато это на фоне приближения морозов, так как АЗС Teboil торговали в том числе морозостойким дизельным топливом для грузовиков.

В общей сложности у Teboil около 400 автозаправочных станций на территории Финляндии. Компания была основана еще в 1934 году, а «Лукойл» владеет ею с 2005 года. Ввиду возникших проблем из-за включения компании в SDN-лист Минфина США работа иностранного бизнеса оказалась невозможна и «Лукойл» продолжает поиск покупателей своих активов за рубежом.

Финская сеть автозаправочных станций Teboil анонсировала прекращение работы всех АЗС из-за отсутствия топлива. Заправки будут закрываться постепенно, распродавая имеющиеся запасы. Если на табло появится значение 3.888 в пункте цены, значит, этого вида топлива больше нет. На площадках, где больше не производится обслуживание, будет запрещено пребывание посторонних.

