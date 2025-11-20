Важнейшая отрасль в России столкнулась с нехваткой работников

«Известия»: В российских регионах перестало хватать дворников и слесарей

Российская сфера ЖКХ столкнулась с острой нехваткой ключевых работников, речь идет в том числе о дефиците дворников и слесарей. Об этой проблеме сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные региональных властей.

Дефицит кадров в этой отрасли фиксируется вопреки росту зарплат, которые за последний год увеличились в среднем на 25 процентов за последний год и достигли отметки в 81 тысячу рублей. Однако даже этого пока недостаточно для преодоления проблемы.

В сфере ЖКХ сейчас в первую очередь ищут инженеров, дворников и электриков. Серьезный кадровый голод в этой отрасли наблюдается в ряде регионов. Так, в Амурской области сейчас не хватает свыше 1150 квалифицированных специалистов, а в Рязанской области дефицит кадров достиг свыше 1,9 тысячи человек. Работодатели также активно ищут неквалифицированных рабочих вроде дворников и уборщиц. Привлечь сотрудников мешает в том числе непрестижность отрасли. На этом фоне соискатели не спешат трудоустраиваться в сферу ЖКХ и ищут более выгодные для себя варианты, констатировали эксперты.

Дополнительных проблем отрасли доставляет ужесточение норм пребывания и работы в стране в отношении мигрантов из стран Центральной Азии. В ряде регионов им запретили трудиться во многих важных отраслях. На этом фоне российские работодатели стали осторожно подходить к найму подобного рода сотрудников. В результате нововведений мигранты из стран СНГ стали массово покидать Россию. Заменить же их за счет работников из других государств вроде Индии или Северной Кореи будет трудно, сошлись во мнении аналитики.