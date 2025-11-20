Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:35, 20 ноября 2025Экономика

Важнейшая отрасль в России столкнулась с нехваткой работников

«Известия»: В российских регионах перестало хватать дворников и слесарей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российская сфера ЖКХ столкнулась с острой нехваткой ключевых работников, речь идет в том числе о дефиците дворников и слесарей. Об этой проблеме сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные региональных властей.

Дефицит кадров в этой отрасли фиксируется вопреки росту зарплат, которые за последний год увеличились в среднем на 25 процентов за последний год и достигли отметки в 81 тысячу рублей. Однако даже этого пока недостаточно для преодоления проблемы.

В сфере ЖКХ сейчас в первую очередь ищут инженеров, дворников и электриков. Серьезный кадровый голод в этой отрасли наблюдается в ряде регионов. Так, в Амурской области сейчас не хватает свыше 1150 квалифицированных специалистов, а в Рязанской области дефицит кадров достиг свыше 1,9 тысячи человек. Работодатели также активно ищут неквалифицированных рабочих вроде дворников и уборщиц. Привлечь сотрудников мешает в том числе непрестижность отрасли. На этом фоне соискатели не спешат трудоустраиваться в сферу ЖКХ и ищут более выгодные для себя варианты, констатировали эксперты.

Дополнительных проблем отрасли доставляет ужесточение норм пребывания и работы в стране в отношении мигрантов из стран Центральной Азии. В ряде регионов им запретили трудиться во многих важных отраслях. На этом фоне российские работодатели стали осторожно подходить к найму подобного рода сотрудников. В результате нововведений мигранты из стран СНГ стали массово покидать Россию. Заменить же их за счет работников из других государств вроде Индии или Северной Кореи будет трудно, сошлись во мнении аналитики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нас об этом не проинформировали». Европа бьет тревогу из-за нового плана США по Украине. Какой пункт особенно всех взволновал?

    Российские студенты поели мяса в столовой колледжа и массово отравились

    SHAMAN раскрыл подробности предложения руки и сердца Мизулиной

    Глава дипломатии ЕС высказалась о плане США по Украине

    Обнаружен скрытый фактор болезни Альцгеймера

    Новая хозяйка сброшенной с обрыва в Крыму кошки Муси рассказала о ее состоянии

    Росгвардейцы уничтожили пункт управления дронами ВСУ на территории Украины

    Передачу Донбасса России предложили осуществить по схеме «деньги за землю»

    В Москве выпал «декоративный снег»

    Важнейшая отрасль в России столкнулась с нехваткой работников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости