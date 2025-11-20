Россия
11:13, 20 ноября 2025Россия

Верховный суд ликвидировал «Партию роста»

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Верховный суд России ликвидировал «Партию роста». Об этом сообщает РИА Новости.

Административное исковое заявление, содержащее соответствующее требование, подало Министерство юстиции.

Требования административного истца были удовлетворены. Представитель Минюста в ходе рассмотрения дела пояснил, что партия не соответствует критерию по числу отделений в российских регионах. Так, у «Партии роста» только 43 региональных представительства, тогда как законодательство предписывает, что отделения должны быть открыты по меньшей мере в половине субъектов.

«Партия роста» была создана в 2016 году уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

Ранее российского депутата Юрия Напсо, который в течение нескольких лет прогуливал заседания, досрочно лишили полномочий. В нижней палате парламента отметили, что он отсутствовал на работе более 200 дней без уважительной причины.

