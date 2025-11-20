Верховный суд ликвидировал «Партию роста»

Верховный суд России ликвидировал «Партию роста»

Верховный суд России ликвидировал «Партию роста». Об этом сообщает РИА Новости.

Административное исковое заявление, содержащее соответствующее требование, подало Министерство юстиции.

Требования административного истца были удовлетворены. Представитель Минюста в ходе рассмотрения дела пояснил, что партия не соответствует критерию по числу отделений в российских регионах. Так, у «Партии роста» только 43 региональных представительства, тогда как законодательство предписывает, что отделения должны быть открыты по меньшей мере в половине субъектов.

«Партия роста» была создана в 2016 году уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

