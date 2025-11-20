Водителей предупредили об опасности перекачанных шин

Автоэксперт Марков: Перекачанные шины снижают сцепление с дорогой

Перекачанные шины снижают сцепление автомобиля с дорогой. Об опасности слишком высокого давления в колесах предупредил водителей эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков в беседе с журналом «За рулем».

«При избыточном давлении в шинах уменьшается сопротивление качению, в результате чего улучшается накат автомобиля и совершенно незначительно снижается расход топлива, однако перекачанные колеса негативно влияют на эксплуатационные характеристики», — пояснил специалист.

Марков уточнил, что с перекачанными шинами появляется дискомфорт при движении, особенно по неровным поверхностям. Кроме того, снижается сцепление с дорогой, ухудшается управляемость, растет нагрузка на ходовую часть автомобиля, повышается нагрузка на каркас шин, а также быстрее изнашиваются протекторы.

Ранее россиян предупредили о риске лишиться водительских прав за гирлянды в машине. По словам экспертов, наказания стоит опасаться в том случае, если украшение мешает обзору водителя или нарушает требования к световым приборам.