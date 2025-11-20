Врач предупредил об опасности чередования двух видов секса

Гинеколог Сесар Патес предупредил, что чередование вагинального и анального секса опасно для здоровья. Его слова приводит издание Metropoles.

По словам Патеса, в анальной области находится много бактерий, которые не должны попадать во влагалище. Если это происходит, то у женщины могут возникнуть такие патологии, как вагиноз, кандидоз, инфекции мочевыводящих путей и даже воспалительные заболевания органов малого таза, подчеркнул он.

Обратный путь, то есть из влагалища в анальное отверстие, является менее рискованным, уточнил врач. Тем не менее вагинальные выделения могут раздражать анус, провоцировать воспаления и усугублять геморрой. Кроме того, любители чередовать эти два вида секса могут столкнуться с микроразрывами, поскольку слизистая оболочка анального канала очень нежная, заключил Патес.

