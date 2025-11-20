Забота о себе
02:01, 20 ноября 2025Забота о себе

Врач предупредила об опасности популярного средства от бессонницы

Терапевт Бурнацкая: Утяжеленные одеяла опасны для пожилых и беременных
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Утяжеленные одеяла могут быть опасны для некоторых людей, предупредила врач-терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая. О рисках популярного средства от бессонницы она рассказала беседе с «Известиями».

По словам врача, утяжеленные одеяла действительно помогают снизить тревожность: эффект глубокого давления, напоминающего объятия, способствует выработке серотонина и мелатонина.

Однако Бурнацкая предупредила, что такие одеяла категорически не рекомендуются детям до трех лет, так как они могут увеличить риск синдрома внезапной детской смерти. Кроме того, утяжеленные одеяла противопоказаны людям с хроническими заболеваниями легких, сердечной недостаточностью и нарушениями кровообращения, а также беременным женщинам.

С осторожностью пользоваться такими одеялами нужно и пожилым людям с остеопорозом или мышечной слабостью. По словам Бурнацкой, проблема заключается в том, что они могут не справиться с тем, чтобы самостоятельно снять его.

Кроме того, утяжеленные одеяла создают риск перегрева из-за низкой воздухопроницаемости. Еще одна опасность заключается в том, что из-за них может развиться психологическая зависимость. Врач объяснила, что в этом случае у человека будет усиливаться тревожность, когда утяжеленного одеяла не окажется под рукой.

Перед покупкой утяжеленного одеяла Бурнацкая посоветовала проконсультироваться с врачом, особенно тем людям, у которых есть хронические заболевания. Если при его использовании появилась одышка, головная боль или повышенная утомляемость, доктор призвала немедленно отказаться от такого одеяла.

Ранее сомнолог Сью Пикок призвала спать не менее шести часов в сутки. Она объяснила, что из-за недостатка сна может нарушиться работа иммунной системы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости