Врач предупредила об опасности популярного средства от бессонницы

Терапевт Бурнацкая: Утяжеленные одеяла опасны для пожилых и беременных

Утяжеленные одеяла могут быть опасны для некоторых людей, предупредила врач-терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая. О рисках популярного средства от бессонницы она рассказала беседе с «Известиями».

По словам врача, утяжеленные одеяла действительно помогают снизить тревожность: эффект глубокого давления, напоминающего объятия, способствует выработке серотонина и мелатонина.

Однако Бурнацкая предупредила, что такие одеяла категорически не рекомендуются детям до трех лет, так как они могут увеличить риск синдрома внезапной детской смерти. Кроме того, утяжеленные одеяла противопоказаны людям с хроническими заболеваниями легких, сердечной недостаточностью и нарушениями кровообращения, а также беременным женщинам.

С осторожностью пользоваться такими одеялами нужно и пожилым людям с остеопорозом или мышечной слабостью. По словам Бурнацкой, проблема заключается в том, что они могут не справиться с тем, чтобы самостоятельно снять его.

Кроме того, утяжеленные одеяла создают риск перегрева из-за низкой воздухопроницаемости. Еще одна опасность заключается в том, что из-за них может развиться психологическая зависимость. Врач объяснила, что в этом случае у человека будет усиливаться тревожность, когда утяжеленного одеяла не окажется под рукой.

Перед покупкой утяжеленного одеяла Бурнацкая посоветовала проконсультироваться с врачом, особенно тем людям, у которых есть хронические заболевания. Если при его использовании появилась одышка, головная боль или повышенная утомляемость, доктор призвала немедленно отказаться от такого одеяла.

