Вскрылись новые подробности убийства Талькова

РИА Новости: Певца Игоря Талькова убили из револьвера «Наган» 1895 года

Советский певец и поэт Игорь Тальков был убит из «Нагана» образца 1895 года. Всего из револьвера было выпущено три пули, о чем говорится в материалах, имеющихся в распоряжении журналистов РИА Новости.

Уточняется, что выстрел был произведен оболочечной пулей 7,62 миллиметра. На экспертизу по делу об убийстве артиста передавались три пули, которыми стреляли из этого револьвера. В итоге было установлено, что в Талькова попала только одна пуля, а роковой для него выстрел был не первым из трех совершенных.

Ранее в Петербурге суд утвердил приговор по делу об убийстве Игоря Талькова. 23 апреля концертного директора артиста Валерия Шляфмана признали виновным по п. «д» ст. 102 УК РСФСР (Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей), ст. 15, п. «д» ст. 102 УК РСФСР (Покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей). Он заочно получил 13 лет колонии общего режима.

Следствие и суд установили, что 6 октября 1991 года он поссорился из-за очередности выступления на концерте с представителем певицы Азизы — Игорем Малаховым. Началась потасовка в коридоре, у Малахова был с собой револьвер. В какой-то момент трое человек, среди которых был Тальков, удерживали его. В этот момент Шляфман выхватил из рук оппонента оружие и произвел выстрелы — пуля попала в Талькова. Музыкант скончался от полученного ранения.

В начале 1992 года Шляфман тайно выехал на Украину. Там он успел получить загранпаспорт и уехать в Израиль.