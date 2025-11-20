Россия
12:28, 20 ноября 2025Россия

ВСУ попытались прорвать окружение в Харьковской области

Минобороны: ВС России отразили две атаки ВСУ, совершенных с целью деблокирования
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорвать окружение в Харьковской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«В течение суток отражены две атаки формирований 125-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Благодатовка и Кутьковка Харьковской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ попытались деблокировать окружение, а также прорваться к реке Оскол, чтобы восстановить разрушенные переправы. По данным оборонного ведомства, противник потерял в боях до 15 человек.

За минувшую ночь над регионами России удалось сбить 65 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 18 — было сбито над Воронежской областью, отметили в министерстве.

