ВСУ ударили по российскому региону

Тульский губернатор Милеяев сообщил о перехвате семи дронов ВСУ над регионом

В ночь на четверг, 20 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Тульскую область с помощью беспилотников. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в Telegram.

По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь дронов противника. В результате случившегося никто не пострадал, здания и инфраструктура не повреждены, уточнил губернатор.

Ранее Shot со ссылкой на местных жителей писал о взрывах в Тульской области. По его данным, они раздались над городом Новомосковск, также в Туле были слышны звуки пролета беспилотников.

Кроме того, взрывы прогремели в Рязани. Сообщалось, что в городе сбили несколько воздушных целей.