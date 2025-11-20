Наука и техника
Вторгшийся в Солнечную систему «инопланетный корабль» сравнили со снежком

В НАСА межзвездный объект 3I/ATLAS назвали снежком диаметром более 5,5 километра
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: NASA / ESA / Global Look Press

Межзвездный объект 3I/ATLAS, который уже прозвали «инопланетным кораблем», по своей сути является снежным комом диаметром более 5,5 километра. Об этом рассказала заместитель руководителя управления научных миссий Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса США (НАСА) Никола Фокс, пишет РИА Новости.

«Это межзвездная комета. Кометы — это крошечный космический снежок. Изучая их, мы узнаем окружающую среду места, откуда они прибыли», — отметила Фокс, выступая на пресс-конференции.

Уточняется, что телескоп Хаббл снял облако космической пыли вокруг кометы. Это открытие и позволило установить ее размер в диаметре. Фокс охарактеризовала комету как «дружелюбного гостя», путь которого через Солнечную систему удалось отследить впервые.

Ранее выяснилось, что НАСА вскоре проведет брифинг, который будет посвящен межзвездному объекту 3I/ATLAS. В его рамках планируется раскрыть данные, ранее неизвестные общественности.

До этого анонса ученый из Гарвардского университета Ави Леб заявил, что комета продемонстрировала признаки искусственного происхождения.

