Забота о себе
07:02, 20 ноября 2025Забота о себе

Женщина нашла идеального мужчину и пришла в ужас от его секрета

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: KieferPix / Shutterstock / Fotodom

30-летняя американка по имени Кайли думала, что нашла идеального мужчину, но узнав его получше, пришла в ужас от его секрета. Ее историю опубликовало издание Metro.

Кайли рассказала, что сама завела знакомство с этим мужчиной в баре. На следующий день он пригласил ее на поздний завтрак. Мужчина сказал, что расстался с бывшей женой из-за ее измены и сейчас судится с ней из-за опеки над дочерью.

Кайли была впечатлена откровенностью мужчины, у них завязался бурный роман. Она уточнила, что партнер приезжал к ней каждые выходные. «Он был идеальным. Сам назначал свидания, говорил мне, что я умная, способная и красивая. Он готовил, убирал, заправлял мою машину», — отметила американка. Она добавила, что партнер познакомил ее с дочерью и дал пароль от телефона.

Однако однажды мужчина исчез на два часа. Когда он вернулся, то был взволнован. Вскоре после этого Кайли решила проверить его телефон, пока он спал. Она обнаружила романтическую переписку с женой, которая каждые выходные уезжала на работу и думала, что муж в это время остается у родителей.

Кайли позвонила жене своего партнера. «Я услышала, как он кричит, бьет кулаками по стенам, орет, что я лгу», — добавила она.

Впоследствии американка выяснила, что все подарки от партнера были вещами, которые он украл у супруги, а суд об опеке был выдумкой. Кроме того, у мужчины были еще по меньшей мере три любовницы, каждая из которых считала себя единственной.

«Все встало на свои места — подарки, истории, слишком безупречные манеры. Все это было частью представления», — заключила Кайли.

Ранее психолог и сексолог Ольга Василенко поддержала женщин, которые контролируют переписки партнеров. Она также напомнила об эпидемии ВИЧ в России.

