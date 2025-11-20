Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:10, 20 ноября 2025Экономика

Жители Подмосковья остались без интернета из-за трактора

В Подмосковье несколько ЖК остались без интернета на трое суток из-за трактора
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Жители нескольких жилых комплексов (ЖК) в подмосковном Сабурове остались без интернета на трое суток из-за обрыва оптоволокна трактором. Об этом пишет «Подъем».

Домашняя сеть пропала в ЖК «Пятницкие кварталы» и «Митино О2». Инцидент с обрывом 1,5 километра линии на магистрали произошел в обед 18 ноября во время строительства дублера Пятницкого шоссе. Без интернета остались пользователи разных провайдеров, в некоторых домах также плохо ловит мобильная связь.

В компании «Seven Sky — Искрателеком» рассказали, что специалисты работают над устранением проблемы. Жителям обещают вернуть интернет 21 ноября.

Ранее сообщалось, что город Сосновоборск в Красноярском крае частично остался без света из-за кошки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На «Мисс Вселенная» небывалый скандал с подтасовками. Часть жюри покинула конкурс, участницы в панике. Чем это закончится?

    Украинское СМИ опубликовало видео с признающим Крым российским Зеленским

    В США признали крупный прорыв российского Су-57

    На Украине предрекли неизбежное сокращение ВСУ

    Российский депутат предложил снизить смертность на СВО с помощью собак

    Самолет потерпел крушение и полностью сгорел вместе с пассажирами в Японии

    Тренер Махачева назвал условие завершения карьеры российским бойцом

    Российские банки предложили ограничить скидки на маркетплейсах

    В Госдуме оценили идею с заморозкой денег при покупке жилья

    У 24-летней звезды популярного телешоу обнаружили рак

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости