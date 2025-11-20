Жители Подмосковья остались без интернета из-за трактора

В Подмосковье несколько ЖК остались без интернета на трое суток из-за трактора

Жители нескольких жилых комплексов (ЖК) в подмосковном Сабурове остались без интернета на трое суток из-за обрыва оптоволокна трактором. Об этом пишет «Подъем».

Домашняя сеть пропала в ЖК «Пятницкие кварталы» и «Митино О2». Инцидент с обрывом 1,5 километра линии на магистрали произошел в обед 18 ноября во время строительства дублера Пятницкого шоссе. Без интернета остались пользователи разных провайдеров, в некоторых домах также плохо ловит мобильная связь.

В компании «Seven Sky — Искрателеком» рассказали, что специалисты работают над устранением проблемы. Жителям обещают вернуть интернет 21 ноября.

