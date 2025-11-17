Экономика
16:58, 17 ноября 2025Экономика

Российский город остался без света из-за кошки

Kras Mash: Сосновоборск остался без света из-за кошки
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Сосновоборск Красноярского края частично остался без света из-за кошки. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Kras Mash.

По информации источника, животное забралось через вентиляцию и вырубило станцию. Уточняется, что кошка при этом не выжила.

В результате случившегося в воскресенье, 16 ноября, пять микрорайонов города — 7, 8 и частично 1, 2 и 3 — оказались обесточены. На данный момент, утверждают в администрации Сосновоборска, электричество вернули во все дома.

Ранее в ноябре сообщалось, что жители трех улиц Краснодара остались без отопления и водоснабжения по причине утечки на подземной тепломагистрали.

