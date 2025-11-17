Российский город остался без света из-за кошки

Kras Mash: Сосновоборск остался без света из-за кошки

Сосновоборск Красноярского края частично остался без света из-за кошки. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Kras Mash.

По информации источника, животное забралось через вентиляцию и вырубило станцию. Уточняется, что кошка при этом не выжила.

В результате случившегося в воскресенье, 16 ноября, пять микрорайонов города — 7, 8 и частично 1, 2 и 3 — оказались обесточены. На данный момент, утверждают в администрации Сосновоборска, электричество вернули во все дома.

