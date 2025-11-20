Жителям мегаполисов раскрыли секреты борьбы со стрессом

Орлова: Правильное питание поможет жителям мегаполисов побороть стресс

Правильное питание и поддержание нужного микроклимата в доме помогут жителям мегаполисов в борьбе со стрессом. Советы по улучшению самочувствия горожанам дала директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова в беседе с «Известиям».

В первую очередь эксперт посоветовала следить за уровнем влажности в доме — она должна составлять от 40 до 60 процентов. Важно регулярно проветривать помещение, чтобы снизить концентрацию аллергенов. Для защиты дыхательных путей также лучше выбирать маршруты с деревьями и не находиться рядом с магистралями в дни смога, а после пыльных локаций стоит промывать нос изотоническим раствором. При задымлении и работах с пылью можно использовать медицинскую маску.

Кроме того, Орлова рекомендовала выбирать спокойные маршруты, делать короткие перерывы от использования гаджетов, выполнять дыхательные упражнения и использовать беруши в общественном транспорте — эти меры помогут снизить негативное воздействие шума на психику.

Эксперт отметила важность качественного питания. Она посоветовала готовить еду заранее, соблюдая баланс белков, круп и овощей. Следует ориентироваться на принцип тарелки, половину которой должны составлять овощи. Кроме того, важно брать с собой воду и небольшой перекус. «В ожидании лифта или общественного транспорта выбирайте активные паузы, например одна остановка пешком или подъем по лестнице на два или три этажа», — добавила эксперт.

