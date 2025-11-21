21 ноября: какой праздник отмечают в России и мире

21 ноября в России отмечают День работника налоговых органов и День бухгалтера, во всем мире празднуют День телевидения и День философии. Православные вспоминают архангелов Михаила, Гавриила и других. Подробнее о торжествах, приметах, религиозных праздниках и знаменитых именинниках 21 ноября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День работника налоговых органов

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Праздник был утвержден в 2000 году. Дата приурочена к годовщине создания Государственной налоговой службы — в 1991 году организация стала самостоятельным ведомством, позже переименованным в министерство, а затем в Федеральную налоговую службу (ФНС).

В настоящее время в рядах ФНС числятся почти 150 тысяч сотрудников.

День бухгалтера

21 ноября 1996 года президент России Борис Ельцин подписал закон «О бухгалтерском учете» — к этому событию и приурочен неофициальный праздник специалистов по финансовой отчетности.

Из-за того, что День бухгалтера не закреплен на официальном уровне, разные компании могут отмечать этот день и в другие даты: 28 октября — когда вышеупомянутый закон вступил в силу, 10 ноября — в Международный день бухгалтера, также свои даты есть у специалистов в разных регионах России.

Праздники в мире

Всемирный день телевидения

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

21 и 22 ноября 1996 года под эгидой ООН прошел первый Всемирный телевизионный форум, на котором представители СМИ обсудили возрастающее влияние телевидения на жизни людей.

В честь этого события организация учредила новый праздник, призванный отметить значимость ТВ как инструмента связи между людьми и взаимного сотрудничества.

Какой церковный праздник 21 ноября

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных

Согласно священному писанию, невидимый духовный мир населяют Небесные силы: ангелы, архангелы, начала, власти, силы, престолы, господства, херувимы и серафимы. Все эти сущности бесплотны, при этом они обладают сверхъестественными способностями. Христиане верят — Бог создал Небесные силы для исполнения своей воли. Самый близкий к людям чин — ангелы, они доставляют на землю послания свыше и присматривают за душами на Земле.

Как гласит предание, над всеми силами Господь поставил архангела Михаила. Именно он победил возгордившегося Люцифера и удостоился чести возглавлять небесное воинство. Имя его в переводе с еврейского означает «Кто как Бог».

Приметы на 21 ноября

По народному календарю 21 ноября — Михайловские оттепели. По поверьям, в этот день непременно должно выйти солнце, даже если уже наступила пора заморозков.

На Михайлов день наступает короткая оттепель, а после него земля начинает замерзать;

Ясный день предвещает сильные морозы в ближайшее время;

Снегопад 21 ноября— к снежной Пасхе.

Кто родился 21 ноября

Голди Хоун (80 лет)

Кадр: фильм «За бортом»

Американская актриса прославилась благодаря фильмам «За бортом», «Бабочки свободны», «Смерть ей к лицу», «История Мэттью Шепарда» и «Цветок кактуса». Последний принес Голди Хоун «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.

Вольтер (1694-1778)

Французский писатель и поэт, философ, историк и публицист, Вольтер был одним из ярчайших представителей просветительской мысли XVIII века. Его сочинения в полном издании Молана (1878-1885) составили пятьдесят томов, почти по 600 страниц каждый.

Наследие Вольтера сыграло важную роль в развитии мировой философской мысли, а также в идейной подготовке Французской революции конца XVIII века. Также с его именем связано распространение в России движения вольтерьянства, подразумевающего политическое и религиозное свободомыслие.

Кто еще родился 21 ноября