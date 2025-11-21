Силовые структуры
18:55, 21 ноября 2025Силовые структуры

Адвокат расчленившей рэпера Картрайта раскрыл ближайшие планы

«Газета.ру»: Адвокат расчленившей рэпера Картрайта обжалует приговор
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Ирина Скурту — адвокат осужденной на 12,5 года за расчленение рэпера Энди Картрайта Марины Кохал — обжалует приговор. Об этом сообщает «Газета.ру».

По данным издания, она заявила, что сторона защиты будет обжаловать приговор однозначно.

Ранее сообщалось, что 24 июля 2020 года Кохал обманом ввела супругу летальную дозу лекарственного препарата и не оказала ему помощь. Инъекцию мужчина не пережил. После этого она разрезала тело на 15 частей и уничтожила часть внутренних органов. Свою вину женщина не признала.

