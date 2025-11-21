По делу о расчлененном женой пять лет назад рэпере Картрайте вынесли решение

В Петербурге суд дал жене рэпера Картрайта 12,5 года колонии за его убийство

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор Марине Кохал по делу о ее расчлененном супруге — рэпере Энди Картрайте (настоящее имя — Александр Юшко). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Женщину признали виновной по статье 105 («Убийство») УК РФ и назначили ей 12,5 года колонии общего режима.

Картрайта нашли расчлененным в его квартире 30 июля 2020 года. Следователи возбудили уголовное дело о расправе и предъявили обвинение его жене. По их версии, женщина ввела супругу летальную дозу инсулиносодержащего препарата, что тот не пережил. После этого она решила избавиться от следов преступления и следующие четыре дня разделывала его тело . Часть внутренних органов рэпера так и не была найдена.

Кохал не признала вину. По ее словам, она нашла мужа уже без признаков жизни из-за передозировки. Такой уход рэпера из жизни она посчитала бесславным и решила сохранить его репутацию, сымитировав исчезновение супруга. Для этого она расчленила тело.

В последнем слове Кохал дала оценку своему поступку.