Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:59, 31 октября 2025Силовые структуры

Обвиняемая в расчленении рэпера Картрайта жена назвала идиотским свой поступок

В суде жена рэпера Картрайта выступила с последним словам и попросила прощения
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга с последним словом выступила Марина Кохал, обвиняемая в расправе над мужем — рэпером Энди Картрайтом (Александр Юшко). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов и прокуратуре города.

На кадрах видна подсудимая, которая попросила прощения у всех, на ком отразились ее действия. По ее словам, ей бесконечно жаль, что она поступила так, как была воспитана. Она осознала, что ее поступок «идиотский», она уже пять лет работает с психотерапевтом.

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, который будет оглашен 21 ноября.

Государственный обвинитель просил признать вдову рэпера виновной по статьям 105 («Убийство») и 244 («Надругательство над телом») УК РФ и назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы.

По версии следствия, Кохал расправилась с супругом из личных неприязненных отношений. Летом 2020 года она обманом ввела рэперу препарат, который оказался для него летальным. Затем расчленила его тело на 15 частей, постирала останки в стиральной машине, чтобы избавиться от следов.

Кохал между тем уверяла, что ее мужа не стало из-за передозировки наркотиков, а она лишь расчленила его, чтобы скрыть «бесславную» кончину.

Кохал сначала арестовали, затем освободили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обращении Венесуэлы за помощью к России из-за США

    Психиатр заподозрил одно заболевание у любителей «блатных» номеров

    В российском регионе произошло смертельное ДТП с участием пикапа и большегруза

    Лукашенко «послал» Вашингтон после одного требования

    Уверовавшие в нападение рептилоидов на Землю получили срок за захват россиянина в плен

    Копию знаменитого украденного золотого унитаза продадут за 809 миллионов рублей

    В Британии признались в прокси-войне с Россией

    Собственников жилья предупредили о штрафе за визит к арендаторам

    Названы самые популярные смартфоны в мире

    Названа стоимость самой дорогой квартиры в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости