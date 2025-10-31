Обвиняемая в расчленении рэпера Картрайта жена назвала идиотским свой поступок

В суде жена рэпера Картрайта выступила с последним словам и попросила прощения

В Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга с последним словом выступила Марина Кохал, обвиняемая в расправе над мужем — рэпером Энди Картрайтом (Александр Юшко). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов и прокуратуре города.

На кадрах видна подсудимая, которая попросила прощения у всех, на ком отразились ее действия. По ее словам, ей бесконечно жаль, что она поступила так, как была воспитана. Она осознала, что ее поступок «идиотский», она уже пять лет работает с психотерапевтом.

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, который будет оглашен 21 ноября.

Государственный обвинитель просил признать вдову рэпера виновной по статьям 105 («Убийство») и 244 («Надругательство над телом») УК РФ и назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы.

По версии следствия, Кохал расправилась с супругом из личных неприязненных отношений. Летом 2020 года она обманом ввела рэперу препарат, который оказался для него летальным. Затем расчленила его тело на 15 частей, постирала останки в стиральной машине, чтобы избавиться от следов.

Кохал между тем уверяла, что ее мужа не стало из-за передозировки наркотиков, а она лишь расчленила его, чтобы скрыть «бесславную» кончину.

Кохал сначала арестовали, затем освободили.