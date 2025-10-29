Постиравшей останки российского рэпера в машинке назвали наказание

Прокурор запросил 13 лет Кохал за убийство и расчленение мужа рэпера Картрайта

В Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга прошли прения сторон по уголовному делу Марины Кохал, обвиняемой в расправе над мужем — рэпером Энди Картрайтом (Александр Юшко). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов и прокуратуре города.

Государственный обвинитель просит признать подсудимую виновной по статьям 105 («Убийство») и 244 («Надругательство над телом») УК РФ и назначить ей наказание в виде 13 лет лишения свободы.

По версии следствия, Кохал расправилась с супругом из личных неприязненных отношений. Летом 2020 года она обманом ввела рэперу препарат «НовоРапид ФлексПен», который оказался для него летальным. Затем расчленила его тело на 15 частей, постирала все вещи в стиральной машине, чтобы избавиться от следов.

Кохал вину не признает. Она уверяет, что ее мужа не стало из-за передозировки наркотиков, а она лишь расчленила его, чтобы скрыть «бесславную» кончину.

Кохал сначала арестовали, затем освободили.