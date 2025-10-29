Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:10, 29 октября 2025Силовые структуры

Постиравшей останки российского рэпера в машинке назвали наказание

Прокурор запросил 13 лет Кохал за убийство и расчленение мужа рэпера Картрайта
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга / ТАСС

В Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга прошли прения сторон по уголовному делу Марины Кохал, обвиняемой в расправе над мужем — рэпером Энди Картрайтом (Александр Юшко). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов и прокуратуре города.

Государственный обвинитель просит признать подсудимую виновной по статьям 105 («Убийство») и 244 («Надругательство над телом») УК РФ и назначить ей наказание в виде 13 лет лишения свободы.

По версии следствия, Кохал расправилась с супругом из личных неприязненных отношений. Летом 2020 года она обманом ввела рэперу препарат «НовоРапид ФлексПен», который оказался для него летальным. Затем расчленила его тело на 15 частей, постирала все вещи в стиральной машине, чтобы избавиться от следов.

Кохал вину не признает. Она уверяет, что ее мужа не стало из-за передозировки наркотиков, а она лишь расчленила его, чтобы скрыть «бесславную» кончину.

Кохал сначала арестовали, затем освободили.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Варшава сообщила о перехвате российского самолета-разведчика. Он летел над Балтикой и не нарушал воздушное пространство Польши

    В НАТО прокомментировали сокращение военного присутствия США в Румынии

    Страна НАТО заявила о военной лихорадке в Европе

    Россиянам дали совет по подготовке квартиры к суточной аренде

    На стеле Красноармейска заметили российский флаг

    Матвиенко поздравила с днем рождения «работающую с утра до ночи» Набиуллину

    Набиуллина подсчитала россиян с самозапретом на кредиты

    План Китая по потоплению авианосца США описали одним словом

    Лукашенко созвонился с главой Казахстана

    Петров трогательно обратился к покойному Роману Попову

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости