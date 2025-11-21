Интернет и СМИ
18:40, 21 ноября 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев заступился за туалетную бумагу с Кремлем

Блогер Лебедев заступился за туалетную бумагу со Спасской башней Кремля
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заступился за туалетную бумагу, на упаковке которой изображена Спасская башня Кремля и Собор Василия Блаженного. Об этом он высказался в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев прокомментировал новость о том, что депутат Госдумы Михаил Матвеев возмутился тем, что на упаковке туалетной бумаги «Московская» изображены Кремль и православный храм.

«Это упаковка, дядя. Здесь не к чему придираться. Если бы на самом рулоне были бы напечатаны Кремль и Собор Василия Блаженного, чтобы ими жопу вытирать, конкретно Кремлем, то да, наверно, это кощунство. А на упаковке можно рисовать все что угодно», — заявил дизайнер.

Он также добавил, что депутатам не следует мешать производителям туалетной бумаги продавать ее.

13 ноября Матвеев опубликовал пост в Telegram, в котором возмутился изображению Кремля и Собора Василия Блаженного на упаковке бумаги. Он заявил, что подобное дискредитирует государственную власть, и пригрозил, что пожалуется на производителя туалетной бумаги в Генпрокуратуру.

