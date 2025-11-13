Россия
В Госдуме возмутились изображением православного храма на рулоне туалетной бумаги

Алан Босиков
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Депутат ГД Матвеев возмутился изображением храма на рулоне туалетной бумаги. Этой теме он посвятил серию публикаций в Telegram.

Парламентарий опубликовал карточку товара, размещенного на маркетплейсе. На рулоне изображена Спасская башня и купола Собора Василия Блаженного, причем последние — без крестов. Депутат заявил о недопустимости размещения знаковых символов российской столицы на «бумаге, которой [попу] подтирают».

При этом с большой вероятностью изображение нанесено только на упаковку туалетной бумаги, а не на нее саму. Это отличает ее от находящейся в продаже бумаги с американским, британским флагом или символикой НАТО.

Позже Матвеев опубликовал фотографию директора компании-производителя туалетной бумаги. Также депутат отчитался о направлении депутатского запроса генеральному прокурору России Александру Гуцану.

Ранее изображение Собора Василия Блаженного без крестов попало на картинку, опубликованную вместе с поздравлением жителей Бийска с Днем народного единства.

