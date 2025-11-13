В Госдуме возмутились изображением православного храма на рулоне туалетной бумаги

Депутат ГД Матвеев возмутился изображением храма на рулоне туалетной бумаги

Депутат ГД Матвеев возмутился изображением храма на рулоне туалетной бумаги. Этой теме он посвятил серию публикаций в Telegram.

Парламентарий опубликовал карточку товара, размещенного на маркетплейсе. На рулоне изображена Спасская башня и купола Собора Василия Блаженного, причем последние — без крестов. Депутат заявил о недопустимости размещения знаковых символов российской столицы на «бумаге, которой [попу] подтирают».

При этом с большой вероятностью изображение нанесено только на упаковку туалетной бумаги, а не на нее саму. Это отличает ее от находящейся в продаже бумаги с американским, британским флагом или символикой НАТО.

Позже Матвеев опубликовал фотографию директора компании-производителя туалетной бумаги. Также депутат отчитался о направлении депутатского запроса генеральному прокурору России Александру Гуцану.

Ранее изображение Собора Василия Блаженного без крестов попало на картинку, опубликованную вместе с поздравлением жителей Бийска с Днем народного единства.