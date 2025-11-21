Автопортрет известной художницы продали за рекордную сумму

MSN: Автопортрет Фриды Кало продали на аукционе за рекордные $54,7 млн

Автопортрет известной художницы Фриды Кало, написанный в 1940 году, продали на аукционе за рекордные 54,7 миллиона долларов. Об этом сообщило MSN.

Картина «Сон (Кровать)» была продана аукционным домом «Сотбис». На нем Кало изобразила себя, спящую в кровати, а на втором ярусе лежит ее метафорический скелет. Торги продлились всего пять минут. Личности продавца и покупателя не раскрываются.

Отмечается, что высокая цена связана с размером холста (74 на 98,5 сантиметра). Другие картины Кало были миниатюрными из-за того, что в 18 лет художница получила травму позвоночника и работала с постели.

Ранее сообщалось, что картину культового австрийского художника Густава Климта «Портрет Элизабет Ледерер» продали на аукционе в Нью-Йорке за 236,4 миллиона долларов.