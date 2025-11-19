Портрет кисти Густава Климта продали за рекордные деньги

Sotheby's: Портрет кисти Климта продали на аукционе в США за рекордные $236 млн

Картину культового австрийского художника Густава Климта «Портрет Элизабет Ледерер» продали на аукционе в Нью-Йорке за 236,4 миллиона долларов. Об этом сообщает аукционный дом Sotheby's в своем аккаунте в сети X.

Картина стала самым дорогим лотом в сегменте современного искусства за всю историю аукционных торгов.

Картина изображает Элизабет Ледерер, дочь обеспеченных меценатов, которые покровительствовали творчеству Климта. Девушка представлена в легком праздничном наряде, украшенном типичными узорами.

В октябре уникальную картину знаменитого художника Пабло Пикассо продали за 37 миллионов долларов с аукциона в Париже. Отмечается, что работу под названием «Бюст женщины в шляпе с цветами (Дора Маар)» не видели более 80 лет. Она была написана в июле 1943 года, а в 1944 году попала в частную коллекцию.