12:27, 25 октября 2025Ценности

Уникальную картину Пикассо продали на аукционе

Работу Пикассо «Бюст женщины в шляпе с цветами» продали за 37 миллионов долларов
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Уникальную картину знаменитого художника Пабло Пикассо продали за 37 миллионов долларов с аукциона в Париже, Франция. Об этом пишет «Интерфакс» в Telegram.

Отмечается, что работу под названием «Бюст женщины в шляпе с цветами (Дора Маар)» не видели более 80 лет. Она была написана в июле 1943 года, а в 1944 году попала в частную коллекцию.

Художница и фотограф Дора Маар состояла в отношениях с Пабло Пикассо с 1936 по 1945 год.

Ранее сообщалось, что полиция Испании нашла картину знаменитого художника, которая пропала в начале октября при перевозке между городами. Работа «Натюрморт с гитарой» 1919 года, застрахованная на шесть миллионов евро (около 566,3 миллиона рублей), была найдена в Мадриде.

