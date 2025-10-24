Пропавшую картину Пикассо нашли за три недели

В Испании нашли потерявшийся при перевозке натюрморт Пабло Пикассо

Полиция Испании нашла картину знаменитого художника Пабло Пикассо, которая пропала в начале октября при перевозке между городами. Об этом сообщает El País.

Работа «Натюрморт с гитарой» 1919 года, застрахованная на шесть миллионов евро (около 566,3 миллиона рублей), была найдена в Мадриде. Ее не досчитались при распаковке в музее Гранады CajaGranada, куда картину должны были доставить 3 октября в рамках временной выставки «Натюрморт: Вечность инертного». «После распаковки, проведенной сотрудниками фонда CajaGranada, работы были перемещены в разные части выставочного зала, — говорилось в заявлении организации. — Тем утром куратор выставки и руководитель выставок фонда заметили, что одной работы не хватает».

Следователи предполагают, что небольшое полотно размером 12,7 на 9,8 сантиметра изначально по какой-то причине не положили в грузовик. Таким образом, потерянная при транспортировке картина Пикассо никогда не покидала столицу. Причиной неразберихи могла стать проблема с нумерацией картин, которые неправильно подготовили к перевозке.

В фонде CajaGranada, организовавшем экспозицию, отказались от комментариев. Специализирующаяся на работах художника галерея Ledor Fine Art уточнила, что несмотря на текущую страховую стоимость, работа считается второстепенной в творчестве мастера и была продана всего за 60 тысяч евро (около 5,6 миллиона рублей) несколько лет назад. Она принадлежит частному коллекционеру, живущему в Мадриде.

Творчество Пикассо давно стало мишенью для преступников по всему миру. За последние десятилетия были похищены десятки его работ, включая две картины общей стоимостью 50 миллионов евро из парижского дома внучки художника в 2007 году и двенадцать произведений искусства с виллы другой его внучки, Марины Пикассо, в 1989 году.

Ранее в Австралии музей оказался втянут в скандал, когда выяснилось, что выставленные там картины Пабло Пикассо — подделки. «Картины Пикассо» были выставлены на одной из длительных экспозиций Музея старого и нового искусства Тасмании.