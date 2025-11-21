Экономика
09:30, 21 ноября 2025
Экономика

«АвтоВАЗ» поделился планами по выпуску новой модели

Соколов: К концу 2025 на заводе в Санкт-Петербурге выпустят 3 тысячи Lada Iskra
Вячеслав Агапов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

К концу 2025 на заводе в Санкт-Петербурге выпустят 3 тысячи Lada Iskra. Планом по выпуску новой модели поделился глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, его цитирует РИА Новости.

В кулуарах форума «Транспорт России» президент автоконцерна заявил, что темп сборки на Петербургском и Тольяттинском заводах суммарно составляет 15 автомобилей в час. Сейчас производственные мощности «АвтоВАЗа» настраивают под логистику и распределение поставок, в том числе в регионы СЗФО и Белоруссию.

По данным агентства «Автостат», на начало ноября продажи Lada Iskra в России в октябре 2025 года составили 637 автомобилей, а накопленным итогом с момента запуска продаж в конце июля — 765 единиц.

Ранее в «АвтоВАЗе» планировали собрать в 2025 году на петербургском заводе до 4000 экземпляров Lada Iskra. Однако производственный план пришлось резко понизить показатели из-за быстрого падения спроса на внутреннем рынке. На ситуацию повлиял ряд факторов, включая регулярное повышение утильсбора, жесткую денежно-кредитную политику Центробанка, снижение доступности автозаймов и общее подорожание новых машин.

В компании ранее отмечали, что готовы к насыщению рынка такси необходимым объемом машин, допущенных к работе. Производитель может увеличить производственный план на 2026 год вплоть до дополнительных 100-200 тысяч авто
В компании уточнили, что в свете публикации списка авто, которые могут быть использованы в такси с 1 марта 2026 года, подтверждают наличие возможностей, связанных с потенциальным увеличением закупок автомобилей Lada

