09:56, 21 ноября 2025Экономика

«АвтоВАЗ» пожаловался на слишком высокую ключевую ставку

Глава «АвтоВАЗа» Соколов: Концерн рассчитывает на ставку 13-13,5 % в 2026 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Приемлемой ключевой ставкой для российского авторынка в 2026 году стала бы планка в 13-13,5 процента, нынешний же уровень является заградительным для отрасли. Об этом заявил глава отечественного концерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов, его слова приводит ТАСС.

Руководство компании рассчитывает на продолжение курса регулятора на смягчение денежно-кредитной политики (ДКП). Это бы придало дополнительный стимул для развития российского автопрома. Понижение ключевой ставки стало бы весомой предпосылкой для наращивания продаж машин на внутреннем рынке. «Ставка 13-13,5 процента станет драйвером для продаж — как отечественных, так и импортных машин», — резюмировал Соколов.

В настоящее время, отметил он, возможности для кредитования российских автоконцернов сильно ограничены. Это играет на руку иностранным производителям, посетовал Соколов. У зарубежных брендов, пояснил глава компании, больше возможностей для привлечения относительно дешевых ресурсов на внешних финансовых рынках. В результате они могут активно субсидировать рыночные ставки по автозаймам. «Разница в доступе к финансированию играет не в нашу пользу», — констатировал Соколов.

Ранее врио замминистра промышленности и торговли Самарской области Сергей Тишин спрогнозировал отсутствие чистой прибыли «АвтоВАЗа» в ближайшие несколько лет. На фоне падения спроса на российском авторынке издержки компании заметно выросли, что в итоге привело к переводу сотрудников заводов на четырехдневку. Рассчитывать на оживление продаж с учетом жесткой ДКП Центробанка, общего подорожания машин, низкой доступности автозаймов и регулярного повышения утильсбора можно будет не раньше весны следующего года, заявил глава группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

