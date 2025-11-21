Моя страна
Бездомные собаки спасли заблудившуюся в лесу пенсионерку от переохлаждения

В Тверской области бездомные собаки согрели заблудившуюся в лесу пенсионерку
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

78-летняя жительница поселка Южный в Тверской области провела сутки в лесу после того, как заблудилась, гуляя с собаками. Об этом сообщает «Добро.Медиа».

Инцидент произошел 9 ноября, когда Людмила Зуева отправилась на прогулку с дворовыми собаками в лесной массив возле дачных участков. По словам соседки Любови, обычно они выгуливали дворняг, которых забрали с улицы, вместе, но в тот день женщина пошла одна. Когда через два часа пенсионерка не вернулась, родственники и соседи начали активные поиски.

Поисковые работы продолжались более 15 часов с участием волонтеров отряда «Сова», сотрудников МЧС, полиции и инспекторов министерства природоохраны. Ключевой зацепкой стали обнаруженные в лесу свежие следы обуви пенсионерки и собачьих лап, которые указали на место ночевки. Как пояснили спасатели, животные не только согрели женщину, но и не покидали ее всю ночь, что помогло избежать переохлаждения, поскольку ночью температура опускалась до плюс пяти градусов по Цельсию. Проведя ночь в лесу, Зуева самостоятельно вышла к жилым домам на следующее утро. Там ее заметил участковый и помог добраться домой. Пенсионерка благополучно вернулась домой вместе с питомцами. По словам медиков, несмотря на пережитый стресс и ночь на холоде, ее здоровью ничего не угрожает — бывшие бездомные псы спасли ее.

Ранее потерявшегося в лесу 64-летнего пенсионера спасли после двух суток поисков. Волонтеры обнаружили его стоящим по грудь в воде, когда он почти потерял способность передвигаться самостоятельно.

