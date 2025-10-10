Волонтеры в последний момент спасли потерявшегося в лесу пенсионера

Во Владимирской области волонтеры нашли потерявшегося пенсионера по грудь в воде

Потерявшегося в лесу 64-летнего пенсионера спасли после двух суток поисков. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Владимирской области.

64-летний пенсионер Николай Иосифович Тырцан, житель деревни Старые Омутищи, 26 сентября ушел гулять в лес и не вернулся домой. Первые сутки поиски были организованы местным поисково-спасательным центром совместно с родственниками мужчины. На вторые сутки заявка о пропаже поступила на горячую линию «ЛизаАлерт». Родные мужчины очень переживали, поскольку в ночные часы температура уже опускалась до ноля градусов. На место прибыли волонтеры: профессиональные поисковики, картографы, связист с рациями. Специалисты привезли с собой беспилотники с тепловизорами. За первый час работы штаба к поиску пенсионера присоединилась почти вся деревня.

«С одной стороны от места пропажи естественным непреодолимым препятствием для Николая Иосифовича служит река — мостов и переправ нет. С двух сторон — населенные пункты. С четвертой стороны — железная дорога. В то же время на этом участке земли огромное количество природных ловушек, в которые мог угодить наш пострадавший. Огромные ямы, канавы, заполненные водой, старица реки, болота», — рассказала глава поисковой операции Мария Тарасова. Через непродолжительное время Тарцана нашли Илья Маринин и Сергей Ковальченко — пенсионер стоял в канаве по грудь в воде. Ноги у него уже онемели, и он не мог передвигаться. Мужчину эвакуировали из леса и передали парамедикам. Его жизни ничего не угрожает.

