Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:06, 10 октября 2025Моя страна

Волонтеры в последний момент спасли потерявшегося в лесу пенсионера

Во Владимирской области волонтеры нашли потерявшегося пенсионера по грудь в воде
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Потерявшегося в лесу 64-летнего пенсионера спасли после двух суток поисков. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Владимирской области.

64-летний пенсионер Николай Иосифович Тырцан, житель деревни Старые Омутищи, 26 сентября ушел гулять в лес и не вернулся домой. Первые сутки поиски были организованы местным поисково-спасательным центром совместно с родственниками мужчины. На вторые сутки заявка о пропаже поступила на горячую линию «ЛизаАлерт». Родные мужчины очень переживали, поскольку в ночные часы температура уже опускалась до ноля градусов. На место прибыли волонтеры: профессиональные поисковики, картографы, связист с рациями. Специалисты привезли с собой беспилотники с тепловизорами. За первый час работы штаба к поиску пенсионера присоединилась почти вся деревня.

«С одной стороны от места пропажи естественным непреодолимым препятствием для Николая Иосифовича служит река — мостов и переправ нет. С двух сторон — населенные пункты. С четвертой стороны — железная дорога. В то же время на этом участке земли огромное количество природных ловушек, в которые мог угодить наш пострадавший. Огромные ямы, канавы, заполненные водой, старица реки, болота», — рассказала глава поисковой операции Мария Тарасова. Через непродолжительное время Тарцана нашли Илья Маринин и Сергей Ковальченко — пенсионер стоял в канаве по грудь в воде. Ноги у него уже онемели, и он не мог передвигаться. Мужчину эвакуировали из леса и передали парамедикам. Его жизни ничего не угрожает.

Материалы по теме:
«Мы не знаем, почему они не уходят» История россиянина, который попал на единственный в Европе остров с дикими лошадьми
«Мы не знаем, почему они не уходят»История россиянина, который попал на единственный в Европе остров с дикими лошадьми
10 декабря 2021
«И клюв гладил, и когти чесал» Как россиянин в одиночку стал спасать краснокнижных беркутов?
«И клюв гладил, и когти чесал»Как россиянин в одиночку стал спасать краснокнижных беркутов?
22 декабря 2021

Ранее сообщалось, что в деревне Малая под Пермью нашли российского Хатико со сложной судьбой. На обочине дороги местные жители заметили кота и собаку, которых кто-то выбросил из машины; кошка вскоре попала под колеса, а пес еще почти две недели не отходил от дороги, скулил и ждал, когда за ним вернется хозяин. Животное заметили супруги Иван и Анастасия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом раскритиковал решение о Нобелевской премии мира

    Зумеры массово захотели отдыхать в санаториях

    Собака спасла хозяина от ядовитой змеи и сама получила укус

    Запугивавший жителей российского села штурмовик ВСУ услышал приговор

    В Севастополе объявили угрозу удара ВСУ

    Мхитарян рассказал об обмене оскорблениями с Моуринью

    Финансовые потери рэпера Macan из-за службы в армии оценили

    Россиянам пообещали более холодную зиму

    В Риме закрылось место рождения «Мертвых душ»

    Тысячи людей потребовали переименовать российский «Терминатор»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости