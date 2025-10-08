Моя страна
В России спасли угодившего в мазут российского Хатико

В Пермском крае спасли брошенную собаку, измазанную мазутом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Wasitt Hemwarapornchai / Shutterstock / Fotodom  

В деревне Малая под Пермью нашли российского Хатико со сложной судьбой. На обочине дороги местные жители заметили кота и собаку, которых кто-то выбросил из машины; кошка вскоре попала под колеса, а пес еще почти две недели не отходил от дороги, скулил и ждал, когда за ним вернется хозяин, рассказали в KP.RU.

Животное заметили супруги Иван и Анастасия, которые каждый день проезжали мимо, направляясь на свой участок в поселке Старые Ляды.

«Мы с Ваней по пути на участок несколько раз видели собаку, бегающую то по дороге, то по обочине. Решили, что он потерялся — на вид он не был похож на бродячего. 30 сентября мы специально заехали в придорожный магазин, чтобы купить для него корма. Там местные и рассказали его историю», — поделилась Анастасия.

Подойдя ближе, супруги поняли, что пес измазан не грязью, а мазутом. Смола покрывала его лапы, живот и бок и уже начала засыхать, мешая двигаться. Женщина осталась рядом с собакой, пока муж поехал за водой и моющими средствами.

Отмывать несчастное животное пришлось прямо на обочине. «Было холодно, пес вырывался, а засохший мазут совсем не хотел смываться. Почти пять часов девушка чистила собаку. За это время у обочины останавливались сочувствующие», — говорится в материале.

Позже ей подсказали, что мазут можно попробовать снять растительным маслом, но и этот способ не сработал. Ночевать пса оставили на закрытой веранде с обогревателем — супруги всю ночь вставали, чтобы проверить, как он себя чувствует.

На следующий день собаку отвезли к ветеринару. Там ему дали имя — Персик. Врачи приняли решение полностью побрить и отмыть животное под наркозом, а также сделали анализы и рентген. Узнав историю пса, клиника решила покрыть все расходы из собственного фонда.

Сейчас Персик проходит лечение, его шерсть постепенно отрастает. Анастасия и Иван ищут для него новый дом и достойных хозяев.

Ранее сообщалось, что в Барнауле пожарные вытащили из огня кота.

    Все новости