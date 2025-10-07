В Барнауле пожарные спасли кота из горящей квартиры

Барнаульские пожарные спасли кота из огня

В Барнауле пожарные вытащили из огня кота. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Бригада прибыла по вызову в поселок Новосиликатный на окраине города. Там из-за сушилки для фруктов загорелась квартира пожилой пары. Пенсионеры успели выбежать на улицу до того, как огонь охватил помещение. Однако из-за испуга они не смогли найти в горящей квартире питомца — белого кота.

Сотрудники МЧС нашли животное во время тушения и спасли его. Кот надышался дымом, но его откачали при помощи кислородной маски. Пенсионерам теперь придется восстанавливать кухню, а их внучка поблагодарила спасателей за помощь любимцу семьи.

Ранее в городе Вольске Саратовской области из ямы с водой вытащили лося, который провалился в канаву около лесопосадок. Спасти животное помогли сотрудники местного водоканала, которые оперативно прибыли на место происшествия.

