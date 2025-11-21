Боец СВО с ранением записал обращение к властям со словами «мне сдохнуть теперь?»

В Забайкалье ветеран СВО записал видеообращение с просьбой о помощи. Запись опубликовало издание «Чита онлайн» в Telegram.

Виктор Степанов живет в селе Ара-Иля Дульдургинского района. Он пожаловался на действия сотрудников национального парка «Алханай», которые мешают ему заготавливать дрова на зиму. По словам бойца, у него изъяли автомобиль и пилу.

Солдат утверждает, что из-за этого без дров остался не только он, но и его родители. «Мне сдохнуть теперь?» — спрашивает на видео отчаявшийся ветеран. Боец утверждает, что на протяжении долгого времени пытается узаконить заготовку дров, однако не получает согласования.

В свою очередь глава Дульдургинского района Аюша Мункуев рассказал журналистам, что не может прояснить ситуацию. Чиновник отметил, что село Ара-Иля полностью расположено на территории национального парка, и вопрос о лесозаготовке должно решать его руководство.

