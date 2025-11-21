Богородский маньяк остался жив из-за жалости сбежавшей няни

Mash: Сбежавшая няня чуть не задушила Богородского маньяка, но пожалела его сына

Няня, которой удалось сбежать из дома Богородского маньяка, чуть не удушила его. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В последний момент девушке стало жаль девятилетнего сына маньяка, и она не решилась на расправу. Няню обнаружили в одной из больниц Волгоградской области. На допросе она призналась, что мужчина склонял ее к употреблению наркотиков и применял насилие.

О задержании серийного похитителя девушек из Подмосковья стало известно 20 ноября. Предварительно, мужчина подыскивал нянь для своего сына на сайтах объявлений — работницы приезжали к нему в частный дом, а через некоторое время пропадали.

На счету маньяка могут быть две жертвы. По версии следствия, он склонял их к употреблению запрещенных веществ, а затем насиловал и расправлялся. На изнасилования нянь мужчина заставлял смотреть своего маленького сына.