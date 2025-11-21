Бывший СССР
Депутаты Рады рассказали детали встречи с Зеленским

Зеленский на встрече с депутатами Рады открестился от коррупции в энергетике
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» открестился от коррупционного скандала в энергетической сфере, организатором которого называют близкого к нему предпринимателя Тимура Миндича. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на слова участников разговора.

«[Зеленский] сказал, что не имел представления о том, что делается за его спиной. О том, что создали Миндич и другие», — сказал депутат Никита Потураев.

Украинский лидер также заявил, что будет способствовать расследованию дел, связанных с коррупцией в энергетике. При этом, как рассказали источники издания, никто не спросил у него прямо, был ли Миндич лишь «верхушкой айсберга».

Ранее Потураев призвал уволить всех фигурантов расследования «О деятельности преступной группы под руководством Тимура Миндича». Требование поддержали и другие члены правящей партии.

