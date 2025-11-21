Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:32, 21 ноября 2025Мир

Десятки детей умерли от сиропа для кашля в Индии

Reuters: 24 ребенка умерли от сиропа для кашля в Индии
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

За последние месяцы по меньшей мере 24 ребенка умерло от сиропа для кашля в Индии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Три должностных лица, отвечающие за здравоохранение и безопасность лекарственных средств из штата Тамилнад, сообщили агентству, что, по их мнению, растворитель, использованный для производства партии сиропа от кашля Coldrif, мог быть загрязнен токсичным химикатом.

Примерно в это время компания Sresan Pharmaceutical Manufacturer приобрела 50 килограммов растворителя пропиленгликоля (PG) у местного дистрибьютора химикатов Sunrise Biotech. В тот же день его купили у Jinkushal Aroma — небольшой компании, производящей ароматизаторы для жидких моющих средств и других химикатов.

Индийские власти начали расследование. Подчеркивается, что сироп Coldrif был сильно загрязнен известным промышленным токсином — диэтиленгликолем (ДЭГ). Сейчас правоохранители устанавливают, как это вещество попало в растворитель.

Ранее стали известны предварительные причины пищевого отравления 43 человек в Бурятии. Сообщается, что пострадавшие приобрели продукцию одного и того же производителя и одной сети магазинов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта «большая победа» Зеленского в мирном плане США

    Выявлен готовивший теракты против российских военнослужащих

    В Белом доме подтвердили отставку Келлога

    В России решили избавиться от квартиры уехавшей из страны солистки Мариинского театра

    Бывший сотрудник СБУ сделал громкое заявление о доходах Зеленского

    Самую красивую девушку мира едва не выгнали с конкурса «Мисс Вселенная» перед победой

    Раскрыты новые детали об использованном в стрельбе по певцу Талькову револьвере

    Киев исключил из мирного плана США один важный пункт

    В Америке раскрыли главный признак падения ВСУ

    Одна из жертв Джеффри Эпштейна рассказала о странной форме его пениса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости