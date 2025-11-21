Ценности
Экс-ведущая «Орла и решки» устроила фотосессию в прозрачном купальнике

Российская телеведущая Мария Ивакова устроила откровенную фотосессию
Карина Черных
Фото: @ittalia / @maria_ivakova

Российская и казахстанская фотомодель, телеведущая, блогерша и актриса Мария Ивакова устроила откровенную фотосессию. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя экс-ведущая шоу о путешествиях «Орел и решка» запечатлена на размещенных кадрах сидящей на табурете-стремянке. Она позировала перед камерой в черном прозрачном купальнике и кожаных сапогах с высоким голенищем, раздвинув ноги в стороны. От нижнего белья знаменитость отказалась.

Поклонники оценили эффектную съемку телезвезды в комментариях под публикацией. «Признавайтесь, кто-то увеличивал фото?», «Очень похожа на Памелу Андерсон», «Как это красиво. Ваше тело восхитительно», «Ты с годами становишься все лучше и лучше», «Невероятная Мария», — восхищались они.

Ранее сообщалось, что российская телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева снялась в мокром платье без нижнего белья.

