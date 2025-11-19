Алена Водонаева снялась в мокром платье без нижнего белья

Российская телеведущая Алена Водонаева устроила откровенную съемку в бассейне

Российская телеведущая Алена Водонаева устроила съемку без нижнего белья. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом-2» снялась в бассейне. Она позировала перед камерой в белом облегающем платье, сквозь мокрую ткань которого виднелась обнаженная грудь. Также на размещенных кадрах можно заметить, что Водонаева отказалась не только от бюстгальтера, но и от трусов.

При этом откровенный и эффектный образ знаменитости стилисты дополнили пышной прической. Визажисты, в свою очередь, сделали ей макияж в нюдовых тонах.

Ранее Алена Водонаева также показала кадры с откровенной съемки. Тогда телезвезда попозировала в велосипедках и бюстгальтере бренда Skims, чашки которого оформлены торчащими сосками.