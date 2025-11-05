Алена Водонаева показала грудь в бюстгальтере с торчащими сосками

Российская телеведущая Алена Водонаева снялась в бюстгальтере бренда Skims

Российская телеведущая Алена Водонаева показала кадры с откровенной съемки. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом-2» снялась в бежевых велосипедках с высокой талией и с коричневым меховым палантином. Кроме того, она позировала в открытых босоножках и подчеркивающем грудь атласном бюстгальтере с торчащими сосками. Известно, что последнее изделие представлено в ассортименте бренда американской телезвезды Ким Кардашьян Skims.

«Прогулка за кофе ранним утром может выглядеть так, если вы на каникулах. Супер пуш-ап прилагается», — подписала знаменитость фото.

