Хирург раскрыл правду о пластике 43-летней Алены Водонаевой

Хирург Свиридов объяснил впалые щеки Алены Водонаевой худобой и филлерами
Екатерина Ештокина

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Пластический хирург Сергей Свиридов раскрыл правду о коррекции внешности российской телеведущей Алены Водонаевой. Соответствующий комментарий приводит портал «Страсти».

В первую очередь специалист объяснил впалые щеки 43-летней звезды похудением и филлерами. Однако, несмотря на изменение веса, эксперт подчеркнул, что Водонаева выглядит хорошо. При этом Свиридов перечислил возможные виды вмешательств, к которым прибегала знаменитость.

«У нее идеально подсушенное тело. У Алены также достаточно аппетитная грудь. Как правило, у таких худых женщин ее не бывает, да и после родов форма теряется. А мы знаем, что у Алены есть сын. Поэтому не исключено, что ей были установлены имплантаты, возможно даже с подтяжкой. Вероятно, также Водонаева в свое время выполнила липосакцию в области талии и бедер, а также блефаропластику, так как со временем веки становятся проблемной зоной каждого человека», — высказался врач.

Ранее в октябре Алена Водонаева показала свои фото из нулевых с фразой «время уникальных женщин». Знаменитость поделилась снимками, на которых в том числе позировала в брюках с чрезмерно заниженной талией.

