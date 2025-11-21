Политолог рассказал о попытках ЕС саботировать мирные переговоры по Украине

Европейский союз может саботировать мирные переговоры по Украине, заявил германский политолог Александр Рар. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытается остановить продвижение мирных переговоров, а председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и глава дипслужбы ЕС Кая Каллас всеми силами его в этом поддерживают. «Мерц судорожно пытается приостановить продвижение мирных договоренностей на Украине», — указал политолог.

Эксперт добавил: Мерц надеется надавить на американского лидера Дональда Трампа, с тем чтобы предотвратить капитуляцию Украины.

Ранее Юлия Богуславская заявила, что Киев и ЕС хотят внести в мирный план Трампа неприемлемые для Москвы пункты, чтобы сорвать заключение сделки.