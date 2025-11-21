Европейский союз может саботировать мирные переговоры по Украине, заявил германский политолог Александр Рар. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытается остановить продвижение мирных переговоров, а председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и глава дипслужбы ЕС Кая Каллас всеми силами его в этом поддерживают. «Мерц судорожно пытается приостановить продвижение мирных договоренностей на Украине», — указал политолог.
Эксперт добавил: Мерц надеется надавить на американского лидера Дональда Трампа, с тем чтобы предотвратить капитуляцию Украины.
Ранее Юлия Богуславская заявила, что Киев и ЕС хотят внести в мирный план Трампа неприемлемые для Москвы пункты, чтобы сорвать заключение сделки.