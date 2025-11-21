Раскрыта стратегия Европы по затягиванию конфликта на Украине

Политолог Богуславская: ЕС хочет внести в план Трампа неприемлемые для РФ пункты

Украина и Европейский союз (ЕС) хотят внести в мирный план президента США Дональда Трампа неприемлемые для России пункты, чтобы сорвать заключение сделки. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила политолог, старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ Юлия Богуславская.

По ее словам, распространяемый американскими и украинскими СМИ текст мирного соглашения — это только предварительный проект мирной сделки. Обсуждение ее формулировок и деталей реализации может занять еще не одну неделю, чем обязательно воспользуется Брюссель.

«Конечный результат будет зависеть от настойчивости Дональда Трампа и его готовности продолжать давление на Киев. Но если Европа продолжит держаться провоенной линии, в перспективе она может потерять поддержку Соединенных Штатов вовсе», — сказала Богуславская.

Речь идет о предварительном плане мирного соглашения, разработанном специальным представителем Белого дома Стивом Уиткоффом и главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

Документ включает в себя такие положения, как признание Крыма и Донбасса со стороны США, сокращение численности Вооруженных сил Украины, официальный статус русского языка на Украине. При этом финальную версию мирной сделки передадут Москве только после того, как ее подпишет президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро на фоне публикации информации о мирном плане США из 28 пунктов заявил, что Украину «нельзя принуждать к капитуляции». Главное положение, не устраивающее в этой связи Париж, — территориальные уступки со стороны Киева.